Активистка «Другой России» вскрыла вены на выставке полицейской техники «Интерполитех»

Активистка «Другой России» Ольга Шалина вскрыла вены на выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех», сообщила «Медузе» ее близкая подруга Мария Алехина.

Во время выставки, проходящей на ВДНХ, Шалина залезла на выставленный автозак, раскидала листовки со словами «ФСИН — это ад», после чего вскрыла вены. Стоя на крыше машины, как говорят очевидцы, активистка не менее 10 минут рассказывала о положении заключенных в российских колониях. Шалину задержали и увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В телеграм-канале «Прямое действие», который ведет «Другая Россия», сказано, что так Шалина протестовала «против репрессивной системы ФСИН».

В листовках, которые разбросала активистка, говорится, что в России «легализована система, имеющая не менее уродливое лицо и сущность, чем ГУЛАГ и ГУИН». В них сказано, что за два месяца после того, как в СМИ попало видео избиения заключенного Евгения Макарова в Ярославле, в России произошло 168 случаев незаконного применения силы в колониях.