Сторонники бывшего президента Киргизии вышли на центральную площадь Бишкека после его задержания

Около тысячи человек вышли на центральную площадь Бишкека после задержания бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции, сообщает «Интерфакс».

Сторонники Алмазбека Атамбаева собираются на площади Ала-Тоо, уточняет «Радио Азаттык». На этой площади находится здание МВД Киргизии.

На Старой площади, расположенной в 100-150 метров от центральной площади, собрались около 100 сотрудников внутренних дел.

Ранее сообщалось, что около двух тысяч сторонников бывшего президента вышли из селения Кой-Таш, где расположен дом Атамбаева, и направились в сторону Бишкека. Милиция перекрыла им дорогу.

Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа. До этого милиция сутки пыталась задержать Атамбаева, этому препятствовали его сторонники. В столкновениях пострадали 98 человек, сообщили в Минздраве Киргизии. Один из бойцов спецназа умер в больнице.