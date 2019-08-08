Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан

Сотрудники спецназа задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщает корреспондент «Интерфакса».

ТАСС со ссылкой на штаб Атамбаева отмечает, что он сам сдался властям. Вместе с ним были задержаны его советник Фарид Ниязов и зампред Социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева.

Операция по задержанию Атамбаева началась 7 августа. С первой попытки провести ее не удалось — сотрудникам спецназа оказали сопротивление сторонники бывшего президента. В результате стычек пострадали более 80 человек, один из бойцов спецназа позже умер в больнице.

С Атамбаева в конце июня сняли неприкосновенность. Генпрокуратура подозревает его в коррупции.

Формальным поводом для задержания Атамбаева стали три последовательных отказа прийти на допрос по уголовному делу, где он проходит свидетелем.