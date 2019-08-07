В Киргизии задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Спецназ взял штурмом его резиденцию Текст обновляется

В Киргизии вечером 7 августа силовики провели штурм резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. По неподтвержденным данным, Атамбаева задержали и увезли. В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) заявили «Интерфаксу», что операция продолжается.

Операция была начата в присутствии журналистов и большого количества других людей, находившихся в резиденции. СМИ сообщают о стрельбе и раненых и публикуют фотографии и видео. Ранение резиновой пулей получила, в частности, журналистка 24.kg Аида Джумашева.

Стрельба около дома Алмазбека Атамбаева

Телеканал «Апрель», который связывают с Атамбаевым, сообщал, что около дома бывшего президента находятся более 400 его сторонников, которых не пускают на территорию спецназовцы. Сторонники Атамбаева, как утверждалось, пытались строить баррикады.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. После ухода с поста он начал критиковать своего преемника Сооронбая Жээнбекова, избранного от возглавляемой им Социал-демократической партии. В начале июня 2019-го на митинге Атамбаев назвал Жээнбекова нелегитимным президентом, а парламент «сопливым». После этого парламентская комиссия заявила о причастности Атамбаева к нескольким коррупционным эпизодам, после чего парламент лишил его статуса «экс-президента», что местные СМИ характеризовали как лишение его неприкосновенности.

После этого, как пишет «Фергана», Атамбаев практически перестал покидать свою резиденцию, в которой собрались его сторонники. В июле он встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, который после встречи заявил о необходимости объединения людей вокруг действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова. МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но тот отказался.

Текст обновляется.

Люди бегут из дома Атамбаева через забор Kaktus Media