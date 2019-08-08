Милиция Бишкека начала разгонять людей, протестующих против задержания бывшего президента Киргизии

Обновление. В МВД Киргизии сообщили, что обстановка в Бишкеке «находится под полным контролем сотрудников милиции». Милиционеры ищут организаторов протестов.

Милиция Бишкека применила светошумовые гранаты против людей, собравшихся на центральной площади города в знак протеста против задержания бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает издание 24.kg. Трансляцию происходящего ведет «Телеканал Апрель».

Прямой эфир: АЛМАЗБЕКА АТАМБАЕВА УВЕЗЛИ В ГКНБ \\ 07.08.2019 \\ Апрель ТВ Телеканал Апрель

На площади находились около тысячи человек. 24.kg сообщало, что протестующие кидали камни в журналистов.

Сторонники Алмазбека Атамбаева, собравшиеся возле здания Государственного комитета национальной безопасности, утверждают, что люди на центральной площади не имеют к ним отношения.

Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа после спецоперации, продолжавшейся около суток. Сторонники Атамбаева пытались помешать его задержанию. В столкновениях между спецназом и сторонниками бывшего президента пострадали около 100 человек. Один спецназовец погиб.