Милиция Бишкека начала разгонять людей, протестующих против задержания бывшего президента Киргизии
Обновление. В МВД Киргизии сообщили, что обстановка в Бишкеке «находится под полным контролем сотрудников милиции». Милиционеры ищут организаторов протестов.
Милиция Бишкека применила светошумовые гранаты против людей, собравшихся на центральной площади города в знак протеста против задержания бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает издание 24.kg. Трансляцию происходящего ведет «Телеканал Апрель».
На площади находились около тысячи человек. 24.kg сообщало, что протестующие кидали камни в журналистов.
Сторонники Алмазбека Атамбаева, собравшиеся возле здания Государственного комитета национальной безопасности, утверждают, что люди на центральной площади не имеют к ним отношения.
Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа после спецоперации, продолжавшейся около суток. Сторонники Атамбаева пытались помешать его задержанию. В столкновениях между спецназом и сторонниками бывшего президента пострадали около 100 человек. Один спецназовец погиб.