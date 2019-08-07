Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, осужденного по . Об этом пишет «Интерфакс».

При этом, как отмечает агентство, Пирумов останется в СИЗО в рамках другого дела — о хищении 450 миллионов рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа. Бывший замминистра культуры был арестован по этому делу в мае 2018 года. Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Пирумов не признал вину.

По «делу реставраторов» Пирумова задержали в марте 2016 года. В октябре 2017-го его приговорили к полутора годам колонии и отпустили в зале суда, засчитав срок пребывая в СИЗО. В январе 2019-го гособвинение добилось ужесточения приговора Пирумову — с полутора до трех лет колонии. К тому моменту он уже был под арестом по делу о хищении при строительстве новых корпусов Эрмитажа.

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