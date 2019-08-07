Суд освободил по УДО бывшего замминистра культуры Григория Пирумова — но он останется под стражей по другому делу
Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, осужденного по «делу реставраторов». Об этом пишет «Интерфакс».
При этом, как отмечает агентство, Пирумов останется в СИЗО в рамках другого дела — о хищении 450 миллионов рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа. Бывший замминистра культуры был арестован по этому делу в мае 2018 года. Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Пирумов не признал вину.
Согласно постановлению, [при назначении УДО] суд учел признание вины и раскаяние Пирумова в рамках «дела реставраторов», возмещение им ущерба министерству культуры, отсутствие взысканий за время нахождения в заключении, а также его благотворительную деятельность.
По «делу реставраторов» Пирумова задержали в марте 2016 года. В октябре 2017-го его приговорили к полутора годам колонии и отпустили в зале суда, засчитав срок пребывая в СИЗО. В январе 2019-го гособвинение добилось ужесточения приговора Пирумову — с полутора до трех лет колонии. К тому моменту он уже был под арестом по делу о хищении при строительстве новых корпусов Эрмитажа.