Бывшего замминистра культуры признали виновным в хищениях и освободили в зале суда

Бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов приговорен к полутора годам колонии общего режима за хищение бюджетных средств. Такой приговор вынес Дорогомиловский суд Москвы. Пирумов освобожден в зале суда в связи с тем, что уже отбыл срок наказания в СИЗО.

Прокуратура просила суд посадить Пирумова на пять лет.

Всех остальных четырех фигурантов также освободили в зале суда. На свободу вышли директор управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, глава государственного предприятия «Центр реставрации» (подведомственного министерству культуры) Олег Иванов, руководитель проектов ЗАО «Балтстрой» Владимир Сванбек и глава ФГУБ «Дирекция по строительству и реставрации» Минкультуры Борис Цагараев.