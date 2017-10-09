Бывшего замминистра культуры признали виновным в хищениях и освободили в зале суда

Интерфакс
15:34, 9 октября 2017
Надежный источник

Бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов приговорен к полутора годам колонии общего режима за хищение бюджетных средств. Такой приговор вынес Дорогомиловский суд Москвы. Пирумов освобожден в зале суда в связи с тем, что уже отбыл срок наказания в СИЗО.

Прокуратура просила суд посадить Пирумова на пять лет.

Всех остальных четырех фигурантов также освободили в зале суда. На свободу вышли директор управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, глава государственного предприятия «Центр реставрации» (подведомственного министерству культуры) Олег Иванов, руководитель проектов ЗАО «Балтстрой» Владимир Сванбек и глава ФГУБ «Дирекция по строительству и реставрации» Минкультуры Борис Цагараев.

Григорий Пирумов был задержан в марте 2016 года по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрационные работы. В частности, речь идет о реставрации Новодевичьего монастыря, Изборской крепости, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря в Москве и Псковского драмтеатра. Пирумов и другие фигуранты дела, по утверждению следствия, причинили ущерб в 100 миллионов рублей.
Во время предварительного следствия министерство культуры подало иск о возмещении ущерба, но позднее он был отозван — в связи с тем, что фигуранты дела погасили ущерб.

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