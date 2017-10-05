Прокуратура попросила посадить бывшего замминистра культуры Григория Пирумова на пять лет

Прокуратура попросила суд приговорить бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, который обвиняется в хищениях по «делу реставраторов», к пяти годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей.

Для других семерых фигурантов дела обвинение попросило различные условные сроки и штрафы.

Защита Пирумова попросила приговорить его к условному наказанию. Представитель призанного по делу потерпевшим министерства культуры также попросил назначить подсудимым наказание, не связанное с лишением свободы.