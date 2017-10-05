Прокуратура попросила посадить бывшего замминистра культуры Григория Пирумова на пять лет
Прокуратура попросила суд приговорить бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, который обвиняется в хищениях по «делу реставраторов», к пяти годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей.
Для других семерых фигурантов дела обвинение попросило различные условные сроки и штрафы.
Защита Пирумова попросила приговорить его к условному наказанию. Представитель призанного по делу потерпевшим министерства культуры также попросил назначить подсудимым наказание, не связанное с лишением свободы.
Бывший замминистра культуры Григорий Пирумов обвиняется в хищении более 140 миллионов рублей, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, в том числе Новодевичьего монастыря, Изборской крепости, Псковского драмтеатра, Иоанно-Предтеченского монастыря. Сообщалось, что обвиняемые в полном объеме возместили причиненный ущерб.
Помимо Пирумова по делу проходит директор управления Минкульта Борис Мазо, руководитель госпредприятия «Центр реставрации» Олег Иванов и еще несколько человек, в том числе директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин.
В августе в Санкт-Петербурге по «делу реставраторов» был приговорен к четырем с половиной годам условно директор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев. Сразу после приговора его арестовали по делу о злоупотреблениях при строительстве в резиденции президента России Владимира Путина.