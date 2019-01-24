Мосгорсуд удовлетворил апелляцию прокуратуры и ужесточил приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову.

Бывший замглавы Минкультуры в октябре 2017 года был приговорен по так называемому к полутора годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей.

Теперь же Мосгорсуд назначил Пирумову наказание в виде трех лет лишения свободы и штрафа в 1 миллион рублей. Кроме того, Пирумов лишен госнаграды.

После вынесения приговора в октябре 2017 года Пирумов был освобожден в зале суда, так как ему зачли срок пребывания в СИЗО.

В мае 2018 года бывший замминистра культуры был вновь взят под стражу. На этот раз по уголовному делу о мошенничестве при строительстве новых корпусов Эрмитажа.

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