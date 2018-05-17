Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве по факту хищения не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж».

В совершении преступления подозреваются бывшие заместитель министра культуры России Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо и фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников.

По месту жительства подозреваемых проведены обыски. Григорий Пирумов и Никита Колесников задержаны.