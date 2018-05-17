Бывшего замминистра культуры Пирумова задержали за хищение. Полгода назад его уже судили — тоже за хищение
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве по факту хищения не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж».
В совершении преступления подозреваются бывшие заместитель министра культуры России Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо и фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников.
По месту жительства подозреваемых проведены обыски. Григорий Пирумов и Никита Колесников задержаны.
По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации.