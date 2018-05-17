Бывшего замминистра культуры Пирумова задержали за хищение. Полгода назад его уже судили — тоже за хищение

Следственный комитет России
12:30, 17 мая 2018
Надежный источник

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве по факту хищения не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж».

В совершении преступления подозреваются бывшие заместитель министра культуры России Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо и фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников.

По месту жительства подозреваемых проведены обыски. Григорий Пирумов и Никита Колесников задержаны.

По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации.

Следственный комитет России
Григорий Пирумов ранее уже задерживался правоохранительными органами. В марте 2016 года его обвинили в хищении нескольких десятков миллионов рублей, выделенных из бюджета на реставрационные работы в Новодевичьем и Иоанно-Предтеченском монастырях и Изборской крепости.
В октябре 2017 года Пирумов был приговорен к полутора годам колонии общего режима. Его освободили в зале суда в связи с отбытием срока наказания в СИЗО. Обвиняемым по «делу реставраторов» вместе с Пирумовым также проходил Борис Мазо. Он также был освобожден сразу после оглашения приговора.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Если законопроект о наказании за исполнение санкций примут, кого будут сажать? Отвечает глава Совета по правам человека

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы