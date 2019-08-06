У супружеской пары, которую хотят лишить родительских прав за участие в протестах, прошел ночной обыск

Правоохранительные органы провели обыск в квартире супружеской пары из Москвы, которая участвовала в со своим годовалым ребенком.

«Вчера ночью у нас был обыск на основании видеоролика, который СМИ крутили всю неделю. Пришли вчера ночью к нам с обыском из Следственного комитета, по делу об оставлении ребенка в опасности. Нам назначили встречу в Следственном комитете, мы должны туда сегодня ехать, просто дать показания, разъяснить ситуацию», — рассказал в интервью «Радио Свобода» Дмитрий Проказов.

Ранее прокуратура объявила, что подала в суд заявление о лишении пары родительских прав. В ведомстве отметили, что на митинге родители «передали малолетнего ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».

«Мы абсолютно невиновны. Мы ни в каких массовых беспорядках нигде не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности и одного», — отметил Проказов.

Он также пояснил, что человек, которому он передал ребенка на митинге, — это Сергей Фомин, двоюродный брат его жены.

Фомин объявлен в розыск как фигурант уголовного дела о массовых беспорядках на митинге 27 июля в Москве.