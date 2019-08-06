СК возбудил уголовное дело из-за годовалого мальчика на акции за свободные выборы

Обновление. Супруги Дмитрий и Ольга Проказовы проходят по делу как свидетели, сообщил «Интерфаксу» адвокат Максим Пашков. По данным ТАСС, супруги также проходят свидетелями по «московскому делу» — делу о массовых беспорядках6 возбужденном после акции протеста 27 июля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям из-за того, что супруги Дмитрий и Ольга Проказовы 27 июля присутствовали на за свободные выборы вместе с годовалым ребенком.

Как сообщила «Медузе» Ольга Проказова, дело возбудили по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом семья узнала в ходе обыска 5 августа.

Ольга Проказова утверждает, что «дело возбудили на основании смонтированного ролика». Она отметила, что заявление прокуратуры о моральном и физическом вреде ребенку не соответствуют действительности.

Дмитрий Проказов, в свою очередь, заявил, что семья не участвовала в акции, а гуляла по Москве. «Нам неинтересно было участвовать в этом действии, с ребенком — это абсурд», — сказал он.

Ранее прокуратура обратилась в суд с заявлением о лишении супружеской пары родительских прав.