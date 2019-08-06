Ректор МГУ призвал студентов к аккуратности в связи с акциями протеста

Студентам следует быть «очень аккуратными» в связи с акциями протеста, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Одно дело — способность и умение выражать свое мнение. Лучше, если человек грамотно говорит. А если это что-то другое, чего я, например, не знаю, я бы ребят наших призвал — и считаю, что самое главное — учиться, хорошими специалистами становиться и отстаивать свою точку зрения, если этого требуют его убеждения», — сказал Садовничий.

Вопрос об участии студентов в акциях протеста, сообщает «Интерфакс», был задан Садовничему в связи с арестом студента Высшей школы экономики и видеоблогера Егора Жукова по «московскому делу».

«По Конституции, — сказал Садовничий, — каждый имеет право выражать свою точку зрения, но здесь нужно более детальное изучение». Ректор МГУ подчеркнул, что «не очень знает» Жукова и ситуацию в «Вышке».

Егор Жуков был арестован в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции 27 июля в центре Москвы, участники которой требовали допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Студент вину не признает.

За Жукова, в числе прочих, поручилась проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, которая баллотируется в Мосгордуму и считается провластным кандидатом.

У здания управления МВД в Москве на Петровке 5 августа начались одиночные пикеты в поддержку Егора Жукова. Нескольких пикетчиков задержали.