На Петровке задержали участников пикета в поддержку фигуранта дела о массовых беспорядках Егора Жукова

Обновление. По сообщению Doxa, задержаны были четыре человека. На них составляют протоколы о нарушении правил проведения акций. Одного из них — Артема Тюрина — полиция сочла организатором акции и планирует задержать на 48 часов.

В Москве у здания управления МВД на Петровке задержали по меньшей мере троих участников пикета в поддержку студента Егора Жукова, который обвиняется по делу о массовых беспорядках. Об этом сообщает издание Doxa.

Егор Жуков — один из 10 фигурантов дела о массовых беспорядках, которое возбудили после протестов 27 июля. Он находится под арестом.

В материалах дела упоминался протокол осмотра видеозаписи, на которой «указанные лица делают жесты направо». Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что на этом видео Жуков уводит колонну протестующих с проезжей части, то есть «из беспорядка вводит в порядок».