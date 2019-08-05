Пикет в поддержку студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках. Фотография

Студенты и выпускники Высшей школы экономики 5 августа начали серию одиночных пикетов у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38 в поддержку 21-летнего студента Егора Жукова. Он арестован по делу о массовых беспорядках на протестной акции 27 июля. Как сообщали инициаторы пикетов, их предполагается проводить ежедневно.

Артем Тюрин