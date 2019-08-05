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Пикет в поддержку студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках. Фотография
09:31, 5 августа 2019
Источник: Meduza
Студенты и выпускники Высшей школы экономики 5 августа начали серию одиночных пикетов у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38 в поддержку 21-летнего студента Егора Жукова. Он арестован по делу о массовых беспорядках на протестной акции 27 июля. Как сообщали инициаторы пикетов, их предполагается проводить ежедневно.
Артем Тюрин
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