Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Любовь Соболь кандидатом в депутаты Мосгордумы

Рабочая группа Центризбиркома РФ рекомендовала комиссии отклонить жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, выступившей против отказа зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Мосгордумы. Трансляция заседания прошла на сайте ЦИК. Члены комиссии приняли это решение единогласно.

Для регистрации Любови Соболь не хватило 239 подписей. В ходе заседания члены рабочей группы решили, что нужно признать действительными семь подписей, поданных в ее поддержку.

Окончательное решение ЦИК вынесет 7 августа.

В ЦИК РФ с жалобами на отказ в регистрации обратились 19 кандидатов в депутаты Мосгордумы. Ранее рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобы нескольких кандидатов, в том числе политика Дмитрия Гудкова.