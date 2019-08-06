Рабочая группа ЦИК предложила не регистрировать Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы

Рабочая группа Центризбиркома РФ рекомендовала комиссии не удовлетворять заявление политика Дмитрия Гудкова, пожаловавшегося на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Трансляцию заседания прошла на сайте ЦИК.

Члены рабочей группы единогласно проголосовали за отказ в регистрации Дмитрия Гудкова.

Замглавы ЦИК Николай Булаев сказал на заседании, что при сборе подписей в поддержку Гудкова, необходимых для регистрации, допустили ошибки. «Они могут быть неумышленными, но они есть. У комиссии нет выхода, кроме как отказать», — сказал он.

Дмитрий Гудков — один из 19 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые пожаловались в ЦИК на отказ в регистрации. Ранее 6 августа рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалоб двух кандидатов.

30 июля Дмитрия Гудкова арестовали на 30 суток за организацию несогласованного митинга за свободные выборы в Мосгордуму, .