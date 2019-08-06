Националист Дмитрий Демушкин получил 200 тысяч рублей штрафа за участие в акции 3 августа

Люблинский суд Москвы во вторник оштрафовал националиста Дмитрия Демушкина на 200 тысяч рублей за участие в акции 3 августа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Демушкина признали виновным в нарушении правил публичных мероприятий (статья 20.2 КоАП).

3 августа в Москве прошла акция за свободные выборы в Мосгордуму. Она имела формат прогулки по Бульварному кольцу и не была санкционирована властями. По данным полиции, на акции задержали около 600 человек, по подсчетам правозащитного проекта «ОВД-Инфо» — 1001 человека.

Акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму продолжаются с середины июля. Следующая из них назначена на 10 августа. Она пройдет в формате согласованного митинга на проспекте Сахарова. В то же время организаторы заявили, что власти должны гарантировать протестующим право гулять по городу и не быть задержанными.

Националист Дмитрий Демушкин в 2017 году был осужден на два с половиной года колонии по делу об экстремизме из-за публикации фотографий с «Русского марша». В феврале он досрочно освободился. Вскоре его назначили исполняющим обязанности главы подмосковной Барвихи. В июле Демушкин писал в соцсетях, что ему осталось отработать на этой должности последние дни.