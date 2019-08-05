Театр «У Никитских ворот» хочет уволить Нину Масляеву, давшую показания на фигурантов дела «Седьмой студии»

Театр «У Никитских ворот» попросил департамент культуры Москвы уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая проходит по делу «Седьмой студии». Об этом рассказал ТАСС художественный руководитель театра Марк Розовский.

Масляева, напомнил Розовский, призналась в хищениях в рамках дела «Седьмой студии».

«Можем ли мы доверять человеку, который находится в этом положении?» — сказал он, подчеркнув, что «не в интересах театра, чтобы она у нас работала».

Самостоятельно уволить Масляеву театр сможет только после того, как суд вынесет приговор, сообщил Розовский, объясняя, почему он обратился в департамент культуры.

Нина Масляева — бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» — единственная из фигурантов дела, кто признал вину. Масляева заключила соглашение со следствием и дала показания на . Ее дело было выделено в отдельное производство. Суд над ней должен был пройти в особом порядке в апреле, однако судья вернула дело в прокуратуру. С середины июля Масляева находится под подпиской о невыезде.