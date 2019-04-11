Судья вынесла на обсуждение вопрос о возврате дела бывшего главбуха «Седьмой студии» в прокуратуру

Судья Мещанского районного суда Москвы Татьяна Изотова по собственной инициативе предложила рассмотреть на заседании вопрос о возврате дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой прокурору. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

На вопрос прокурора Ирины Дидовой, зачем нужно возвращать дело, судья Изотова сослалась на статью , не уточнив конкретных причин. Прокурор попросила продолжить рассмотрение дела в суде, Масляева и ее адвокат оставили решение на усмотрение суда. Решение огласят в 15:00.

Дело Масляевой рассматривают отдельно от дела остальных обвиняемых — режиссера Кирилла Серебренникова, бывшей сотрудницы Минкульта Софьи Апфельбаум, бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и гендиректора студии Юрия Итина.

Масляева признала вину и попросила о рассмотрении дела в особом порядке — когда в суде не изучают доказательства, а сразу выносят приговор. В суде Масляева подтвердила свои показания, сказав, что обналичивала деньги в «Седьмой студии» по распоряжению руководства организации.