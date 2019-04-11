Суд вернул дело бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой в прокуратуру

Мещанский районный суд Москвы решил вернуть в прокуратуру дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, обвиняемой в хищении.

Как сообщает корреспондент «Медиазоны», дело вернули в связи с выявленными нарушениями в обвинительном заключении, а также в связи с нарушением права Масляевой на защиту. Меру пресечения Масляевой оставили без изменений — домашний арест до 19 июля.

Суд рассматривал дело Масляевой в — ранее она признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания против других фигурантов дела «Седьмой студии».

«Медиазона» отмечает, что обвинительное заключение, которое судья зачитала на заседании по делу Масляевой, дословно совпадает с обвинением, предъявленным другим фигурантам дела «Седьмой студии».

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных министерством культуры РФ на театральный проект «Платформа». Все обвиняемые, кроме Нины Масляевой, не признают вину и утверждают, что выделенные из бюджета деньги расходовали исключительно на постановку спектаклей.

Один из фигурантов дела, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников 8 апреля был освобожден из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он находился под домашним арестом с августа 2017 года. Также под подписку о невыезде перевели еще двух обвиняемых — Софью Апфельбаум и Юрия Итина.