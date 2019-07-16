Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, которая дала показания на других фигурантов дела, отпустили под подписку о невыезде

Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, которая , отпустили под подписку о невыезде.

По словам ее адвоката, Масляева уже вернулась на прежнее место работы в театре «У Никитских ворот».

Дело Нины Масляевой было выделено в отдельное производство, поскольку она признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания против других обвиняемых. Суд над ней должен был пройти в особом порядке в апреле, однако судья вернула дело в прокуратуру.

В апреле на время проведения новой экспертизы был приостановлен суд на другими фигурантами дела — режиссером Кириллом Серебренниковым, директором РАМТ Софьей Апфельбаум, бывшим гендиректором «Седьмой студии» Юрием Итиным и бывшим директором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским. Они также отпущены под подписку о невыезде.