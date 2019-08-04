На участника акции 3 августа завели уголовное дело о нападении на сотрудника Росгвардии
Источник: ТАСС
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Против задержанного на акции протеста 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, фамилия подозреваемого Устинов. При задержании он оказал сопротивление сотруднику ОМОН Росгвардии. «У сотрудника вывих плечевого сустава левой руки. Он госпитализирован в НИИ Склифосовского и будет переведен в госпиталь Росгвардии», — сказал собеседник ТАСС.
Ранее о том, что задержанный по фамилии Устинов подозревается в вывихе плеча у бойца Росгвардии, писал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.