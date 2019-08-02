Суд арестовал двоих обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве

Пресненский суд Москвы санкционировал арест Ивана Подкопаева и Кирилла Жукова, обвиняемых по уголовному делу о массовых беспорядках, возбужденному после акции 27 июля в Москве.

Иван Подкопаев, обвиняемый в участии в массовых беспорядках, отправлен под арест на два месяца, сообщает «Медиазона». Жукову суд санкционировал арест на 1 месяц и 26 дней, передает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Подкопаев и Жуков свою вину не признают.

Меру пресечения 2 августа должны избрать четверым обвиняемым по делу о массовых беспорядках: Кириллу Жукову, Алексею Миняйло, Ивану Подкопаеву и Самариддину Раджабову. Подробнее о них можно почитать на «Медиазоне». Еще один фигурант — Евгений Коваленко уже помещен под арест на два месяца по обвинению в нападении на полицейского.

Кроме того, днем 2 августа обвинение по делу о беспорядках было предъявлено незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Егору Жукову, сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.