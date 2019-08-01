Из-за лесных пожаров в Красноярском крае возбудили уголовное дело о халатности

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в связи с лесными пожарами в Красноярском крае. По версии следствия, с 22 марта по 1 августа местные чиновники «не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории».

О подозреваемых по этому делу ничего не сообщается, следственные действия проводят в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС и местном «Лесопожарном центре».

31 июля к тушению пожаров в Красноярском крае приступила авиация МЧС. Общая площадь пожаров в крае, а также соседних Иркутской области, Бурятии и Якутии достигла почти трех миллионов гектаров.

Губернатор Красноярского края Александр Усс ранее говорил, что бороться с лесными пожарами бессмысленно.