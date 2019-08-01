СК предъявил обвинения в массовых беспорядках еще двум задержанным. Один из них говорит, что не участвовал в акции

СК предъявил волонтеру штаба Любови Соболь Алексею Миняйло обвинение в участии в массовых беспорядках в связи с митингом 27 июля в Москве.

По словам адвоката, Алексей Миняйло не признает себя виновным. «[Он] настаивает, что участия в акции не принимал, так как в этот момент находился в Хамовническом суде Москвы, где поддерживал Любовь Соболь», — цитирует ТАСС адвоката Алана Гамазова.

27 июля Миняйло публиковал в твиттере фотографии, сделанные у Хамовнического суда, а затем сообщил о своем задержании на Трубной площади, где вечером собрались протестующие. В автозаке он оказался вместе с Любовью Соболь.

Обвинение также предъявили Ивану Подкопаеву, сообщает «Медиазона». Он отбывает административный арест после задержания 27 июля.

Ранее обвинение по делу о массовых беспорядках предъявили участнику акции Кириллу Жукову. СК сообщал о задержании помимо Жукова, Миняйло и Подкопаева еще двоих человек.