СК предъявил обвинение четвертому фигуранту дела о массовых беспорядках, возбужденному после акции 27 июля. Это 21-летний Самариддин Раджабов, сообщает «Медиазона».

Раджабов был задержан на акции и находится под административным арестом. По словам координатора «ОВД-Инфо» Аллы Фроловой, его интересы представляет адвокат по назначению.

Ранее были предъявлены обвинения Кириллу Жукову, Алексею Миняйло и Ивану Подкопаеву.