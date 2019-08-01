К волонтеру штаба Любови Соболь пришли с обыском

Следователи СК пришли с обыском к Алексею Миняйло, волонтеру избирательного штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь.

Как он сам сообщил в фейсбуке, обыск проводился в ночь на 1 августа на квартире, где он остановился, но не проживает постоянно. После обыска волонтера доставили на допрос в СК.

Оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о массовых беспорядках на митинге 27 июля в Москве, сообщил Миняйло «ОВД-Инфо».

Адвокат активиста Валентин Карелин заявил «МБХ Медиа», что Миняйло, вероятно, предъявят обвинение сразу по трем частям статьи 212 УК — первой (организация беспорядков), второй (участие в беспорядках) и третьей (призывы к беспорядкам). «Скорее всего, ему изберут меру пресечения в виде домашнего ареста», — добавил он.

Накануне в Москве уже проходили обыски у некоторых участников митинга. Одному из них — Кириллу Жукову — предъявлено обвинение.