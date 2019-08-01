Участнику акции 27 июля Кириллу Жукову предъявили обвинение по делу о массовых беспорядках

СК предъявил участнику Кириллу Жукову обвинения в участии в массовых беспорядках и применения насилия к представителю власти. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Наказание по первому обвинению — от трех до восьми лет лишения свободы, максимальное наказание по второму — до пяти лет колонии.

О задержании Жукова Чиков сообщил утром 31 июля.

Это первое обвинение, предъявленное по делу о массовых беспорядках, возбужденному после акции 27 июля. По статье о применении насилия к представителю власти ранее был арестован Евгений Коноваленко, который, как утверждается, бросил в полицейского металлический мусорный бак. Он признал вину.