К борьбе с пожарами в Сибири решили подключиться шаманы

Шаманы коренных народов России начали проводить обряды по вызову дождя, чтобы потушить лесные пожары в Сибири, рассказал «Интерфаксу» представитель коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, фольклорист Тимофей Молданов.

Ранее он разместил в своем фейсбуке «обращение ко всем шаманам». «Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье! — написал Молданов. — Давайте назначим время и будем вместе камлать. Просьба откликнуться всем у кого дети, внуки, иначе что останется им».

Губернатор Красноярского края Александр Усс, в свою очередь, 1 августа выразил уверенность в том, что после того, как президент РФ распорядился отправить на борьбу с пожарами военных, в течение нескольких дней ситуация «радикально изменится и будет взята под контроль».

По состоянию на начало августа, в России общая площадь лесных пожаров достигала трех миллионов гектаров. Наиболее сложная ситуация в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

31 июля Минобороны РФ объявило, что, выполняя распоряжение президента, направит для тушения пожаров в Красноярский край 10 самолетов Ил-76 и 10 специализированных вертолетов.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявлял, что в некоторых случаях бороться с лесными пожарами «бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 августа предположил, что причиной пожаров могут быть умышленные поджоги для сокрытия незаконных заготовок древесины, и поручил правоохранительным органам провести проверки.