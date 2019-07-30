Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила один миллион гектаров

На территории Красноярского края, по данным на вторник, 30 июля, зарегистрировано около 100 очагов возгорания. Общая площадь лесных пожаров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства, превысила один миллион гектаров.

«Основная часть возгораний зафиксирована в зоне контроля — крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов», — говорится в заявлении министерства.

По данным регионального Минлесхоза, угрозы населенным пунктам нет. В Территориальном центре медицины катастроф, в свою очередь, сообщили, что в районные больницы пациенты с отравлением от дыма не поступали.

29 июля губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в некоторых случаях бороться с лесными пожарами не имеет смысла. «Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно», — сказал Усс.

Крупные лесные пожары, по данным на конец июля, зафиксированы в десяти регионах в Сибири, в том числе в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. В общей сложности огнем охвачены 3,3 миллиона гектаров. Ожидается, что 30 июля дым от сибирских пожаров будет виден на Аляске, сообщили «Коммерсанту» в «Гринпис России».