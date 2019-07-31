Росстат в конце июля впервые за два года зафиксировал снижение общего уровня цен

Росстат в последнюю неделю июля впервые за два года зафиксировал в стране недельную дефляцию.

По данным статистического ведомства, общий уровень цен на товары и услуги с 23 по 29 июля снизились на 0,1%.

Предыдущий раз снижение цен на 0,1% и более фиксировалась в России в сентябре 2017 года.

Росстат округляет данные по динамике цен до одного знака после запятой. Без учета этого округления недельная дефляция фиксировалась в России и в 2018 году.

По итогам 2019 года Минэкономразвития прогнозирует инфляция на уровне 4,3%, а ЦБ — на уровне 4,2-4,7%. При этом в Минэкономразвития неоднократно заявляли, что итоговая годовая инфляция может оказаться ниже 4%. ЦБ, в свою очередь, объявляя в июле о снижении ключевой ставки, заявлял, что темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий, а инфляционные ожидания остаются высокими.