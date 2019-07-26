Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25% годовых
Источник: ЦБ РФ
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Банк России второй раз за год снизил ключевую ставку — на 0,25 процентных пункта до 7,25% годовых, сообщается на сайте ЦБ РФ.
«Продолжается замедление инфляции. Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России», — сказано в заявлении ЦБ.
В Центробанке прогнозируют, что в начале 2020 года годовая инфляция вернется к 4%.
В прошлый раз Банк России снизил ключевую ставку в июне — 7,75% до 7,5% годовых. До этого ЦБ РФ дважды повышал ключевую ставку.