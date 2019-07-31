Полиция пришла с обысками к участникам митинга 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков на акции оппозиции 27 июля.

Как сообщает «ОВД-Инфо», ранним утром 31 июля следователи пришли домой к руководителю движения «Левый блок» Василию Кузьмину, а также участнику несанкционированного митинга у московской мэрии Сергею Фомину.

По данным правозащитников, обыск у Кузьмина закончился около пяти утра, после чего его повезли на допрос в Следственный комитет. У него изъяли компьютер.

После допроса Кузьмина отпустили. Он проходит свидетелем по делу о массовых беспорядках. Связи с Фоминым пока нет.

Об уголовном деле о массовых беспорядках в Москве стало известно 30 июля. Оно было возбуждено после акции протеста, которую организовали независимые кандидаты в Мосгордуму, добивающиеся регистрации на выборах.

Инициаторов акции 27 июля задержали еще перед ее началом. Собравшихся людей сотрудники МВД и Росгвардии жестко разогнали, были задержаны 1373 человека.

Помимо дела о массовых беспорядках СК расследует три уголовных дела о нападении на представителей власти на акции 27 июля.