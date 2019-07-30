«Они выполняли свой долг». Собянин — о сотрудниках правоохранительных органов, разогнавших акцию 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «адекватными» действия сотрудников правоохранительных органов, жестко разогнавших акцию протеста 27 июля.
Организаторы акции «вынудили полицию применять силу», блокируя улицы и нападая на сотрудников правоохранительных органов, заявил Собянин в эфире ТВЦ.
«Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии, они выполняли свой долг», — сказал мэр Москвы.
Собянин также предположил, что оппозиция готовит новую провокацию 3 августа. Так мэр Москвы расценил отказ Либертарианской партии выбрать для проведения митинга площадку на проспекте Сахарова, как предлагала мэрия.
«Анархия, беспорядки, вседозволенность — только усугубляют реальные проблемы. И заканчивается это трагедией. Примеров в истории нашей страны более чем достаточно», — сказал мэр Москвы, комментируя акции протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам.
27 июля на несогласованной акции в центре Москвы, участники которой требовали допустить независимых кандидатов к выбором в Мосгордуму, были задержаны более 1300 человек. Полиция применяла жесткие методы для разгона акции.
20 июля в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, организованный Либертарианской партией. На него пришли более 20 тысяч человек.