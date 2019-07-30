Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «адекватными» действия сотрудников правоохранительных органов, жестко разогнавших акцию протеста 27 июля.

Организаторы акции «вынудили полицию применять силу», блокируя улицы и нападая на сотрудников правоохранительных органов, заявил Собянин в эфире ТВЦ.

«Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии, они выполняли свой долг», — сказал мэр Москвы.

Собянин также предположил, что оппозиция готовит новую провокацию 3 августа. Так мэр Москвы расценил отказ Либертарианской партии выбрать для проведения митинга площадку на проспекте Сахарова, как предлагала мэрия.

Собянин прокомментировал субботнюю акцию оппозиции в Москве TV Center

«Анархия, беспорядки, вседозволенность — только усугубляют реальные проблемы. И заканчивается это трагедией. Примеров в истории нашей страны более чем достаточно», — сказал мэр Москвы, комментируя акции протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам.

27 июля на несогласованной акции в центре Москвы, участники которой требовали допустить независимых кандидатов к выбором в Мосгордуму, были задержаны более 1300 человек. Полиция применяла жесткие методы для разгона акции.

20 июля в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, организованный Либертарианской партией. На него пришли более 20 тысяч человек.