Илью Яшина арестовали на десять суток

Щербинский районный суд Москвы арестовал на десять суток муниципального депутата Илью Яшина, признав его виновным в нарушении порядка организации митинга по части 2 статьи 20.2 КоАП. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Своей вины в суде Яшин не признал, заявив, что его обвинение политически мотивировано, добавляет «Интерфакс».

Яшин был задержан в ночь перед несанкционированным митингом у мэрии Москвы. Квартиру депутата обыскали, после чего его доставили в ОВД Троицка. Вечером 27 июля, после разгона митинга оппозиции в центре Москвы, Яшина отпустили на свободу. Он поехал митинговать на Трубную площадь, где был задержан повторно. Выходные в ожидании суда он провел в ОВД.

Акция 27 июля за допуск незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму (среди них — Илья Яшин) была жестко разогнана полицией. По официальным данным МВД, были задержаны 1074 человека. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщает о 1373 задержанных. 265 человек были оставлены в отделах полиции. В понедельник суды выносят решения по их административным делам.