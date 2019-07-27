Илью Яшина отпустили на свободу. Он отправился митинговать в центр Москвы

Муниципального депутата Илью Яшина, задержанного в ночь на 27 июля, отпустили на свободу. Суд в Троицке, куда поступили материалы дела Яшина о нарушении порядка проведения митингов, отложил рассмотрение дела.

«Судья повел себя странно. Сначала отклонил все мои ходатайства. Отказал в допросе свидетелей. Не пустил зрителей и прессу, по сути закрыв заседание. А потом вышел и сказал: „В деле много неустановленных обстоятельств, рассмотрение переносится на 30 июля“. В итоге я на свободе», — написал Яшин в твиттере.

Обновление. Рассмотрение дела Дмитрия Гудкова также отложено. «Ребята, еду к вам!» — написал Гудков в твиттере. Кроме того, на свободу вышли Иван Жданов и Юлия Галямина.

Илью Яшина задержали накануне акции за свободные выборы, которую независимые кандидаты в Мосгордуму собирались провести около здания мэрии Москвы.