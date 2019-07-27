Илью Яшина после обыска отвезли в отдел полиции Троицка. При обыске изъяли одну книгу

Главу московского муниципального округа Красносельский Илью Яшина после обыска у него дома в центре Москвы посадили в автозак и отвезли в отдел полиции Троицка — города в 20 километрах от МКАДа. Как написал Яшин в фейсбуке, его сопровождали «десяток бойцов спецназа МВД, в масках и с оружием».

«Предполагаю, что здесь, подальше от центра Москвы, меня отправят под административный арест», — считает Яшин.

По словам Яшина, обыск у него дома продолжался до часа ночи. По его итогам была изъята одна книга.

«Художественная литература, на обложке следователь разглядел слово „революция“. Хотели забрать и брошюру „План Путина“ 2007 года, но в итоге передумали», — написал Яшин.

Полиция с 25 июля проводит обыски и допросы оппозиционных политиков, которые добиваются регистрации на выборах в Мосгордуму. СК расследует уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Поводом для дела стали протестные акции, организованные независимыми кандидатами на выборах. 27 июля они собираются устроить акцию у здания мэрии Москвы.