Суд выписал первый штраф за участие в митинге 27 июля

Троицкий районный суд оштрафовал на 15 тысяч рублей Ивана Гаращука за участие в митинге в поддержку кандидатов в Мосгордуму, который прошел 27 июля. Как отмечает «ОВД-Инфо», это первый штраф за эту акцию.

Гаращук был оштрафован по статье об участии в акции, создавшей помехи функционированию объектов жизнеобеспечения (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). Максимальное наказание по ней — арест 15 суток.

29 июля в судах Москвы начали рассматривать десятки административных дел задержанных на митинге. В большинстве случаев суды переносят рассмотрение на ближайшие дни.

На акции 27 июля, по официальным данным, были задержаны 1074 человека; 265 из них были оставлены на ночь в отделах полиции. «ОВД-Инфо» сообщало о 1373 задержанных.