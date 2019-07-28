В ЕС заявили о нарушении конституционных прав россиян из-за разгона акции протеста в Москве

Европейский союз осудил разгон акции за честные выборы в Москве и призвал Россию соблюдать международные обязательства при проведении сентябрьского голосования в Мосгордуму.

«Задержания и неадекватное применение силы к мирным протестующим, последовавшие за серией арестов и рейдов против оппозиционных политиков, вновь серьезно подрывают фундаментальные права на свободу слова и собраний. Эти права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены» — говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майи Косьянчич.

27 июля тысячи жителей Москвы вышли на протестную акцию к столичной мэрии по призыву независимых кандидатов в депутаты городской думы, не допущенных до выборов. Митинг за честные и свободные выборы, который не был согласован властями, завершился массовыми задержаниями. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в общей сложности на акции были задержаны 1373 человека. По крайней мере 152 человека были оставлены в ОВД на ночь.