Полиция начала разгон участников акции на Трубной площади. За день в Москве задержали более 700 человек
Источник: Meduza
Полиция приступила к задержанием людей, собравшихся на Трубной площади на акцию за свободные выборы в Москве. ОМОН начал разгон акции, когда перед протестующими выступал директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), независимый кандидат на выборах в Мосгордуму Иван Жданов.
В числе задержанных — Жданов, юрист ФБК Любовь Соболь, независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина и Елена Русакова.
Трубная площадь полностью оцеплена полицией, уйти с нее почти невозможно.
Участники акции требуют допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
По последним данным «ОВД-Инфо», за день московская полиция задержала 779 человек.