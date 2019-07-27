Полиция начала разгон участников акции на Трубной площади. За день в Москве задержали более 700 человек

Полиция приступила к задержанием людей, собравшихся на Трубной площади на акцию за свободные выборы в Москве. ОМОН начал разгон акции, когда перед протестующими выступал директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), независимый кандидат на выборах в Мосгордуму Иван Жданов.

В числе задержанных — Жданов, юрист ФБК Любовь Соболь, независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина и Елена Русакова.

Трубная площадь полностью оцеплена полицией, уйти с нее почти невозможно.

Акция протеста в Москве: «Вернём себе право на выборы!» / LIVE 27.07.19 Рупор Москвы

Участники акции требуют допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

По последним данным «ОВД-Инфо», за день московская полиция задержала 779 человек.