Полицейские пришли в студию «Дождя». Главного редактора телеканала вызвали на допрос в СК
Источник: Meduza
Сотрудники полиции пришли в студию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции за свободные выборы в Москве.
Главному редактору «Дождя» Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному СК по статье 141 УК РФ — воспрепятствование работе избирательных комиссий.
Дело было возбуждено в связи с массовыми акциями за свободные выборы.
Ранее полиция ворвалась в студию канала «Навальный Live», который также рассказывает об акции в Москве. Ведущий трансляции Владимир Милов был задержан.
Участники акции в Москве требуют допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Уличные выступления за свободные выборы продолжаются с 14 июля.