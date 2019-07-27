Полицейские пришли в студию «Дождя». Главного редактора телеканала вызвали на допрос в СК

Сотрудники полиции пришли в студию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции за свободные выборы в Москве.

Главному редактору «Дождя» Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному СК по статье 141 УК РФ — воспрепятствование работе избирательных комиссий.

Дело было возбуждено в связи с массовыми акциями за свободные выборы.

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Ранее полиция ворвалась в студию канала «Навальный Live», который также рассказывает об акции в Москве. Ведущий трансляции Владимир Милов был задержан.

Участники акции в Москве требуют допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Уличные выступления за свободные выборы продолжаются с 14 июля.