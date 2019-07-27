Полиция ворвалась в студию «Навальный Live»
Источник: Meduza
Обновление. Ведущий трансляции «Навальный Live» Владимир Милов задержан.
Сотрудники полиции, в том числе полицейские в масках, ворвались в студию канала «Навальный Live», который вел трансляцию с акции протеста в центре Москвы. Трансляция была сорвана.
Акция в Москве проходит у здания мэрии, она не согласована городскими властями. Ее участники требуют допустить независимых депутатов до выборов в Мосгордуму. По данным «ОВД-Инфо», задержаны более 300 человек.
Многих оппозиционных политиков задержали еще до начала акции. В их числе Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина.
Независимые кандидаты в Мосгордуму проводят массовые уличные акции с 14 июля. Из-за них Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии.