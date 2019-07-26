Следователи пришли с обысками домой к Илье Яшину и в штаб Дмитрия Гудкова

Поздним вечером 26 июля следователи пришли с обыском домой к муниципальному депутату Илье Яшину.

Также полиция явилась в предвыборные штабы бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой и Ильи Яшина.

Ранее обыски прошли в офисе Фонда борьбы с коррупцией, в том числе в штабах Ивана Жданова и Любови Соболь, у родственников муниципального депутата Константина Янкаускаса, а также у родителей Дарьи Бесединой и у родителей Дмитрия Клочкова.

Как сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, ничего существенного, кроме носителей информации, у обыскиваемых не изымают.

В ночь на 27 июля оперативные действия проводятся по нескольким адресам независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборах.

Оппозиционные кандидаты с 14 июля проводили акции протеста против своего недопуска на выборы. 24 июля СК объявил о возбуждении уголовного дела о воспрепятствовании работе избиркома из-за протестных акций. Тем же вечером в Москве прошла первая волна обысков у оппозиции.

Днем 27 июля независимые кандидаты намерены выйти на митинг протеста к мэрии Москвы. Московская прокуратура открыла административное расследование в отношении кандидатов.