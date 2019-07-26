СК пришел с обысками в Фонд борьбы с коррупцией

Оперативники Следственного комитета прибыли вечером 26 июля в офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве. Об этом в твиттере сообщил директор ФБК Иван Жданов.

Кроме того, полиция пришла с обыском к родителям муниципального депутата Константина Янкаускаса.

Янкаускас, а также Жданов и юрист ФБК Любовь Соболь выдвинули свои кандидатуры на выборы в Мосгордуму, но получили отказ в регистрации, как они утверждают, по политическим причинам.

С 14 июля независимые кандидаты в городскую думу проводили протестные акции в столице. 24 июля СК объявил о возбуждении уголовного дела о воспрепятствовании работе избиркома из-за протестных митингов. Тем же вечером у кандидатов прошли обыски.

27 июля незарегистрированные кандидаты намерены провести массовый митинг протеста около мэрии Москвы.