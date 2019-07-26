Руководство «Что? Где? Когда?» запретило команде знатоков называться «Новым величием»
Президент Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов постановил переименовать команду знатоков «Новое величие» в официальном рейтинге команд МАК. Решение об этом было размещено на сайте рейтинга 1 июня, на него обратило внимание издание «Проект».
В решении говорится, что в рейтинге МАК команда «Новое величие» должна именоваться по фамилии капитана Ильи Думанского или носить новое название, которое выберут члены команды — при условии, что его согласует комиссия по рейтингу. Сейчас в рейтинге МАК команда называется «Величие».
Думанский заявил «Проекту», что руководство МАК не объяснило команде свое решение.
Интересно, что руководство интеллектуального клуба обычно не против экстравагантных названий, например, «Сексуальный карась-мент», «3,14 до трассы» и даже «Единая Россия», правда, последняя не участвует в турнирах с 2012 года.
В апреле команду «Новое величие» не пустили на студенческий чемпионат по «Что? Где? Когда?» в Туле. Глава комиссии по этике МАК «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, которому пожаловались игроки, заявил, что название команды вызывает прямые ассоциации с делом «Нового величия», которое «насквозь политизировано».