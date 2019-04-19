На студенческий чемпионат по «Что? Где? Когда?» не пустили команду «Новое величие». Из-за ассоциаций с делом об экстремизме

Оргкомитет студенческого чемпионата России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» запретил команде «Новое величие» участвовать в турнире под таким названием, потребовав его сменить. Об этом пишет «Проект» со ссылкой на капитана команды Илью Думанского и игрока Дмитрия Петелина.

Организатор турнира Наиль Фарукшин объяснил это тем, что чемпионат, который пройдет в Туле 19-21 апреля, финансируют тульские государственные организации. «Оставлять за собой выжженную землю безответственно. Если бы турнир проходил полностью на деньги участников или при финансировании оргкомитета, никаких ограничений по названиям не было бы», — заявил он.

Думанский обратился к главе комиссии по этике Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Александру Друзю. Тот заявил, что название команды вызывает прямые ассоциации с делом , которое «насквозь политизировано». По мнению Друзя, это нарушает правило «Что? Где? Когда?» — вне политики!«. Кроме того, Друзь написал, что не имеет права влиять на организаторов чемпионата.

В итоге команда „Новое величие“ решила отказаться от турнира. Мы не понимаем, какие существуют адекватные причины для смены названия», — заявил Петелин. Фарукшин подчеркнул, что запрета на участие «Нового величия» в чемпионате не было. «В официальных таблицах и всех документах она бы фигурировала как „Команда Ильи Думанского“», — сказал он.