Любовь Соболь вызвали на допрос в СК после задержания в Мосгоризбиркоме

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь вызвали на допрос в Следственный комитет, сообщил в своем телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на саму Соболь, в повестке нет указания уголовного дела, по которому ее вызывают, и обоснования вызова на допрос.

После того как рабочая группа Мосгоризбиркома 25 июля высказалась против регистрации Соболь кандидатом, она заявила, что будет продолжать голодовку, которую ведет с 13 июля, прямо в здании Мосгоризбиркома. Через несколько часов ее вынесли из здания вместе с диваном, на котором она сидела, и задержали на несколько часов.

Следственный комитет 24 июля возбудил уголовное дело о препятствовании работы избирательных комиссий в Москве. В рамках дела у независимых кандидатов в Мосгордуму была проведена серия обысков, многих из них вызывали на допросы. Официальных обвиняемых по делу пока нет.