Британский медиарегулятор назначил RT 200 тысяч фунтов штрафа за нарушение стандартов объективности

Британский медиарегулятор Ofcom назначил российскому телеканалу RT штраф в 200 тысяч фунтов стерлингов (250 тысяч долларов) по обвинению в нарушении правил вещания. Сообщение об этом размещено на сайте Ofcom.

Штраф наложен из-за семи программ, которые вышли в эфир RT в марте-апреле 2018 года и были посвящены отравлению Скрипалей и сирийскому конфликту. В декабре Ofcom нашел в них нарушения стандартов объективности. RT оспорил решение медиарегулятора в суде.

Ofcom заявил, что не будет требовать от RT выплаты штрафа до решения по судебному спору. Планируется, что оно будет вынесено к концу года.

RT выразил возмущение тем, что медиарегулятор назначил штраф, не дожидаясь решения суда, а также тем, что размер штрафа «значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию».

В 2018 году Ofcom начал серию расследований в отношении RT, заподозрив канал в нарушении правил беспристрастности. Российские власти заявили, что британские СМИ не смогут работать в России, если RT лишится лицензии в Великобритании.

Роскомнадзор начал проверку канала BBC World News, распространяемого на территории РФ, и интернет-изданий «Би-би-си». Ведомство нашло на сайте «Би-би-си» материалы, транслирующие идеологию террористов. Однако санкций в отношении канала пока не последовало.

C 2011 года, когда RT начал работать в Великобритании, Ofcom обнаружил у канала 15 случаев нарушения правил вещания.