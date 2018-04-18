Великобритания начала расследование против RT после отравления в Солсбери. Канал заподозрили в необъективности
Британское ведомство Ofcom начало новые расследования в отношении российского государственного телеканала RT из-за освещения отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Всего открыты семь производств по факту выпуска в эфир передач с 17 марта по 16 апреля. Во всех случаях речь идет о возможном нарушении принципа объективности освещения событий.
Только что британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу СЕМЬ новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 18, 2018
Сразу отвечаю: кота - не мы!
До последнего времени [российского юридического лица RT] «ТВ-Новости» в своей работе несильно отличались по степени соответствия правилам от других каналов. Но после событий в Солсбери мы заметили значительное увеличения числа программ RT, которые требуют расследования на предмет нарушения правил вещания (англ.яз.).