Великобритания начала расследование против RT после отравления в Солсбери. Канал заподозрили в необъективности

Только что британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу СЕМЬ новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор. Сразу отвечаю: кота - не мы!

Всего открыты семь производств по факту выпуска в эфир передач с 17 марта по 16 апреля. Во всех случаях речь идет о возможном нарушении принципа объективности освещения событий.

Британское ведомство Ofcom начало новые расследования в отношении российского государственного телеканала RT из-за освещения отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

До последнего времени [российского юридического лица RT] «ТВ-Новости» в своей работе несильно отличались по степени соответствия правилам от других каналов. Но после событий в Солсбери мы заметили значительное увеличения числа программ RT, которые требуют расследования на предмет нарушения правил вещания (англ.яз.).

По итогам расследования Ofcom может опубликовать выводы о нарушении правил, потребовать от RT представить эти выводы у себя, назначит штраф или отозвать лицензию на вещание.

За время работы RT в Великобритании с 2011 года Ofcom зафиксировал 15 случаев нарушения правил со стороны российского телеканала. В двух случаях регулятор потребовал от телеканала опубликовать выводы расследования. За весь 2017 год не зафиксировано ни одного нарушения.

Ежедневно эфир RT в Великобритании, по информации Ofcom, одновременно смотрят в среднем 3400 зрителей. Еженедельный охват канала — 540 тысяч человек (чуть более 1% взрослого населения страны).